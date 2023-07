Seine musikalische Erweckung erlebt Calman in Japan. Dann führt ihn seine Reise über Punk zum Rap und noch viel weiter, tief in seine Gefühlswelten zu Dingen, die man oft nicht mal vor sich selbst ausspricht. Von Hendrik Schröder und Christoph Schrag

Wenn Leute mich fragen, welche Musik ich mache, sage ich, ich mache Rap, aber nicht Hip Hop. Genres und Subgenres finde ich generell schwierig, wenn man das in so eine Box packt. Weil ich gar nicht weiß, ob ich mit den nächsten Songs, die ich mache, noch da reinpasse. Meine Kunst umfasst Musik, Videos, aber auch Malerei und Installationen.

Dann durfte ich ein Auslandsjahr in Japan machen, das Land hatte mich schon als Kind fasziniert. Meine Gastmutter in Japan war experimentelle Filmemacherin, das war dann mein erster Kontakt mit richtigen Künstlerinnen und Künstlern. In dem Haus gab es auch ein Schlagzeug, es wurde viel Musik gemacht, sie hatte einen ganz anderen Stellenwert als bei mir zu Hause, wo Musik nur nebenbei stattgefunden hat. Dort habe ich angefangen, Musik zu machen. Da habe ich einen Weg gesehen, in dem ich mich wiederfinden kann.

Ich bin in Berlin geboren und in Prenzlauer Berg aufgewachsen. Familiär war ich nicht unbedingt prädestiniert dafür, Künstler zu werden. Meine Mutter ist Krankenpflegerin, mein Vater ist Herausgeber für Fachliteratur. Ich hatte mich aber immer schon für Kunst interessiert und schon als kleiner Junge gesagt: Ich möchte gerne Klavier spielen. Meine Eltern haben mir das ermöglicht. Aber als ich dann immer üben musste, wollte ich das doch nicht mehr.

Ich hatte keinen Kulturschock, als ich nach Japan gekommen bin. Ich war vorbereitet, hatte auch schon drei Jahre lang Japanisch gelernt und konnte mich gleich verständigen. Inzwischen spüre ich auch mit der japanischen Lebensphilosophie eine Verwandtschaft, wohingegen ich mich bei diesen Dingen hier eher fremd fühle. Der Begriff der "Hingabe" zum Beispiel ist in meinem Schaffen enorm wichtig. Und in Japan wird das in meinen Augen noch ganz anders gelebt, also sich einer Sache wirklich zu verschreiben. In Deutschland sind wir viel pragmatischer. Aber dieses, leicht spirituell angehauchte "alles für die Sache", das mag ich, da sehe ich mich total drin.

In Japan habe ich mir einen billigen Bass gekauft und jeden Tag stundenlang geübt. Als ich dann wieder zurück war, bin ich an meiner Schule in eine Punkband eingestiegen. Ich habe da noch keine Songs geschrieben, aber wir haben gerne Konzerte gespielt. Als die Schulzeit vorbei war, habe ich gemerkt, wie wertvoll mir meine Zeit ist. Da hatte ich keine Lust mehr auf eine Punkband, das war mir zu wenig. Dann habe ich angefangen, meine eigenen Rap-Songs zu schreiben, da war ich so 18. Ich habe das auch gleich alles selbst produziert. Mein Anspruch war, alles selbst zu machen.



Außerdem war ich auch nicht so richtig in der Hip-Hop-Szene unterwegs und kannte eigentlich keine Leute, die Beats oder so machen. Ich konnte halt nicht so richtig singen, hatte aber trotzdem einen Songwriter-Ansatz, deswegen ist es dann wahrscheinlich Rap geworden. Ein Kumpel hat mir eine gerippte Software gegeben und ich habe mir nach und nach Equipment geholt und einfach rumprobiert und mir das alles selbst beigebracht.

In der Zeit habe ich dann auch meinen Job als Game Designer, den ich kurz nach dem Abi angefangen hatte, geschmissen und mich an Kunsthochschulen beworben. Ich habe einfach gemerkt, 40 Stunden die Woche im Büro und am Computer und überlegen: Was könnte im Gaming Markt gut ankommen? – das war nichts für mich, ich musste frei sein.