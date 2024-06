Im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg soll am Freitag zum zweiten Mal gegen eine Umzäunung protestiert werden. Einer der Veranstalter, Ruben Parra Neira, bestätigte rbb24 am Freitag, dass bei der Veranstaltung "Free Görli - Rave against the Zaun" auch die Rap-Crew KIZ auftreten werde.

Die Band soll ab 18 Uhr auf der Bühne im Görlitzer Park stehen. Die Veranstaltung ist Teil der Fête de la Musique und sei bis 22 Uhr geplant, so Neira weiter. Der "Tagesspiegel" hatte zuerst berichtet. Neben Musik werde es Redebeiträge von Anwohner:innen und Initiativen geben. Am Freitag erscheint zudem das "Görlitzer Park" betitelte neue Album der Berliner Band KIZ.