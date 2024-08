Festival "Wilde Möhre" in Drebkau

Hohe Kosten, fehlende Planbarkeit und viele Auflagen machen vor kleinen Festivals zu schaffen. Das ist bei der "Wilden Möhre" in Drebkau ab Freitag aber anders. Was das Festival von anderen unterscheidet, erklärt "Möhre"-Gründer Alexander Dettke.

Alexander Dettke: Tatsächlich ist es sehr sicher. Wir haben einen festen Kundenstamm und mittlerweile auch eine sehr breite Unterstützung in der Bevölkerung. Und wir haben Flächen, die legal bespielbar sind. Denn das ist häufig ein Problem von Festivals - dass die eigentlich gar nicht so richtig erlaubt sind.

rbb: Herr Dettke, das Festival "Wilde Möhre" in Drebkau (Spree-Neiße) findet in diesem Jahr zum 11. Mal statt. Wie sicher ist es, dass es auch zum 12. und 13. Mal stattfinden wird?

Ich glaube, ein schönes Beispiel ist das Melt-Festival: Das ist ein Schwergewicht, hat aber auch Implikationen. Wenn man so ein großes Festival hat, muss man natürlich auch immer wieder mit seinem Kundenstamm mitwachsen oder sich verändern. Manchmal geht das, manchmal geht das nicht. Wenn man ein kleineres Festival hat, ist es einfacher, weil man auch einfach mal die Konzepte ändern kann.

Was machen Sie anders als die anderen Festivals, die eben nicht mehr stattfinden können?

Haben die Workshops mit Musik oder auch mit etwas ganz anderen zu tun?

Nicht unbedingt. Wir begreifen uns auch ein stückweit als Teil der Gesellschaft und eines gesellschaftlichen Wandels. Wir sehen, dass es Themen gibt, die besprochen werden wollen. Und die bringen wir auf die Tagesordnung. Das andere, was es besonders macht, ist, dass alles von Hand gestaltet wird. Jedes einzelne Holzbrett ist von Hand bemalt und es gibt ganz viele kleine Bereiche. Man fühlt sich wie auf einem Spielplatz. Manche sagen auch, es ist ein Spielplatz für Erwachsene. Ich würde sogar behaupten, die meisten Besucher*innen entdecken gar nicht alles, weil es so viele kleine Räume gibt. Man biegt irgendwo in einen Waldpfad ab und dort ist vielleicht ein kleines Theater oder bei der nächsten Abbiegung ist ein Workshop oder ein Kino.