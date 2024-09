Dass da gerade was Großes passiert, merkt man daran, dass nur der Typ mit dem Wischmopp, der die Bühne vor der Show nochmal schnell saubermacht, schon Jubelstürme auslöst. Die Leute feiern alles, sie sind so vorfreudig und losgelöst und kurz vor dem Durchdrehen, weil gleich sie auf der Bühne des Berliner Velodrom steht: Chappell Roan.

Chappell Roan ist innerhalb kürzester Zeit zur queeren Gallionsfigur geworden. Die 26-jährige hat sich, wie sie es empfindet, aus einem konservativen Umfeld "befreit", sich als lesbisch geoutet und seitdem alles künstlerisch ausgelebt und ausprobiert, was Stereotype aufbricht. Sie spielt lustvoll mit gesellschaftlichen und geschlechtlichen Normen und treibt‘s dabei mit Absicht volle Möhre auf die Spitze. Theatralisch, dramatisch, extravagant ist sie schon als Nonne, Barbie, in einem futuristischen Space-Anzug und als Fee aufgetreten. Alles kann, alles darf gleichzeitig nebeneinander existieren, ob real ersehnt oder gespielt, parodiert oder kritisiert, ist egal. In diesem Chaos der Identitäten, dem "Alles geht", liegt ihre Ästhetik.

An diesem Abend trägt sie ein Art Korsett-Body und kiloweise silberblauen Glitzer auf den Augenlidern. Dabei hat sie nicht mal das ausgefallenste Outfit. Man fühlt sich wie auf einer facettenreichen queeren Modenshow. Nackte Haut und Glitzer, Netzhemden und Pailletten überall, ob alberner rosa Plüschhut mit Lichterkette oder genau aufeinander abgestimmtes Latex-Dress, der Fantasie des Publikums sind keine Grenzen gesetzt. Und der Euphorie auch nicht.

Pausenloses schallt es jauchzend durch das Velodrom, tausende Stimmen können alles mitsingen, können natürlich auch den Tanz zum Hit "Hot To Go!". Das schaut dann ein bisschen so aus, als würde die ganze Halle "Head And Shoulds Knees And Toes" machen.

Chappell singt von dem Gefühl, in der Gesellschaft in die Heterosexualität gezwungen zu werden, von einer Frau, die versucht, ihre romantischen Gefühle für Frauen zu unterdrücken. Aber auch von heißen Partynächten und der Leidenschaft, den oder die Ex Leiden zu sehen – Karma Is My Kink! Und sie hält die obligatorische, aber deswegen nicht weniger berührende "Du kannst sein, wer du willst, dich anziehen, wie du willst und küssen, wen du willst"-Empowerment Rede.

Sie hat nicht nur stumpf Moderationen einstudiert, sondern wirkt ehrlich berührt von der Stimmung, von den Menschen im Raum, denen sie so viel bedeutet. Denen sie zum Teil anscheinend geholfen hat, sich zu ihrer Identität zu bekennen. "Chappell turned me gay" steht auf einem Schild – "Good" sagt Chappell, die Arena lacht. Manchen bedeutet das hier echt die Welt.