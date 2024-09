Der Regisseur Jens Kevin Georg, Absolvent der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam, ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Georg erhalte den Preis der Oscar-Akademie in Los Angeles für seinem Kurzfilm "Kruste", teilte die Einrichtung am Dienstag mit.

Insgesamt setzten sich zwölf Filme von Nachwuchsregisseuren in dem 51. Studenten-Wettbewerb durch. In diesem Jahr waren 2.683 Beiträge von mehr als 700 Studieneinrichtungen aus aller Welt eingegangen.

Die Trophäen für die Gewinner-Kurzfilme in insgesamt vier Kategorien werden am 14. Oktober in London verliehen.