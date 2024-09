Tag des offenen Denkmals - Besondere Orte in Berlin und Brandenburg öffnen ihre Türen

Sa 07.09.24 | 10:48 Uhr

dpa/Schoening Audio: rbb24 Antenne Brandenburg | 07.09.2024 | Schleif, Ronald | Bild: dpa/Schoening

Am Wochenende können Interessierte rund 550 Orte in Berlin und Brandenburg besichtigen, an die sie normalerweise nicht gelangen würden. Zum Tag des offenen Denkmals laden zahlreiche Denkmäler zu Führungen und Erkundungen ein.

Rund 300 Denkmäler in Berlin und 250 in Brandenburg laden an diesem Wochenende (7./8. September) zum Tag des offenen Denkmals [tag-des-offenen-denkmals.de] ein. Bundesweit beteiligen sich 6.000 Denkmäler an dem Tag, der unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht. Den Angaben zufolge ist es die größte Kulturveranstaltung Deutschlands. Seit 1993 wird sie von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bundesweit koordiniert. Gestaltet wird der Tag unter anderem von Denkmaleigentümern, Vereinen und Initiativen sowie hauptamtlichen Denkmalpflegern.



Vielerorts gebe es Stadtrundgänge, Führungen und Radtouren, sagte Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung findet in Speyer (Rheinland-Pfalz) statt.



rbb / Sebastian Schneider Serie - "Bau fällig": Die Geschichte besonderer Berliner Bauten Die rbb|24.de-Serie "Bau fällig" schaut in Texten, Bildern und Videos auf die Geschichte außergewöhnlicher, leerstehender Berliner Bauten. Im Inneren der Gebäude wird die Historie sichtbar. Für einige Häuser gibt es für die Zukunft spannende Pläne.

Schlossarchitektur, NS-Größenwahn und Brutalismus

In Berlin kann man zum Beispiel im Rathaus Charlottenburg die fast vollständig erhaltene Magistrats-Bibliothek der königlichen Residenzstadt Charlottenburg erkunden. Der ehemalige Ballsaal in der Hasenheide 13 wird gerade zum Ort für zeitgenössische Kunst umgebaut - am Samstag gibt es Führungen. Eine Reise in die Vergangenheit verspricht auch ein Besuch des Roxy-Palasts in der Schöneberger Hauptstraße. Ein besonderes Denkmal ist zudem die Rixdorfer Schmiede in Neukölln. Sie wird in diesem Jahr 400 Jahre alt.

dpa/AP/Hans von Nolde Bildergalerie | 75 Jahre Freie Universität Berlin - Von der Villa bis zum Mäusebunker, von Dutschke bis Kennedy Gegründet am 4. Dezember 1948, war die Freie Universität Berlin anfangs eng mit dem aufkommenden Ost-West-Konflikt verbunden. Später war die FU ein Zentrum der studentischen 68er Bewegung. Heute gehört sie zu den größten Unis in Deutschland.

Daneben kann unter anderem der sogenannte Schwerbelastungskörper in Tempelhof besucht werden. Der 12.000 Tonnen schwere Betonkoloss ist ein Relikt aus den 1940er Jahren und wurde als Testobjekt für Hitlers geplanten Triumphbogen errichtet, der Teil der "Welthauptstadt Germania" sein sollte. Auch der Mäusebunker in Lichterfelde öffnet seine Türen am Sonntag für Besuchende. Das ehemalige Tierlaboratorium der Freien Universität Berlin wurde kurz vor seinem geplanten Abriss als Bauwerk des Brutalismus im vergangenen Jahr unter Denkmalschutz gesetzt. Mit seinem Sichtbeton und den herausragenden Rohren ähnelt es einem Schlachtschiff voller Kanonen.

Literatur trifft auf Bahnhofsatmosphäre

Im Rahmen des Tages des offenen Denkmals kann man in Brandenburg erstmals einen Blick in das frisch renovierte Kleist-Museum in Frankfurt/Oder werfen. Das historische Museumsgebäude von 1777 gilt als größtes Literaturmuseum Brandenburgs und verfügt nach eigenen Angaben über rund 100.000 Objekte und Dokumente aus der umfangsreichen Sammlung des Lyrikers Heinrich von Kleist. In Potsdam nehmen mehr als 30 Denkmäler an dem Öffnungstag teil, darunter das Große Waisenhaus in der Innenstadt. Mit seinem Tempelturm und der vergoldeten Caritas-Figur gehört es zu einem der Wahrzeichen der Stadt. Das geschwungene Treppenhaus gilt als eines der Meisterwerke des Architekten Carl von Gontard.

Picture Alliance Bildergalerie | 30 Jahre nach Abzug - Diese Spuren haben die Alliierten in Berlin hinterlassen Nach dem Krieg wurde Berlin in vier Gebiete unterteilt und jede der alliierten Besatzungsmächte erhielt die Kontrolle über einen Sektor. Noch heute finden sich in Berlin zahlreiche architektonische Spuren, die die Alliierten in der Hauptstadt hinterlassen haben.

Auch zahlreiche historische Bahnhofsgebäude sind im Rahmen der Veranstaltungsreihe zu besichtigen, darunter der heute als Wohnhaus genutzte Bahnhof Zernsdorf (Dahme-Spreewald), das Bahnhofsgebäude in Wittenberge (Prignitz), das als Knotenpunkt auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg gilt, oder der Bahnhof der ehemaligen preußisch-königlichen Militäreisenbahn in Nuthe-Urstromtal (Teltow-Fläming), der heute als Ausstellungsraum genutzt wird. Der Tag des offenen Denkmals möchte auf die Denkmalpflege in Deutschland aufmerksam machen und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte". Fast alle Besuche und Führungen sind kostenfrei, eine Voranmeldung ist teilweise aber notwendig.

Sendung: rbb24 Antenne Brandenburg, 07.09.2024, 7:30 Uhr