Beim diesjährigen Berliner Festival of Lights (10. bis 19. Oktober) werden erstmalig in Deutschland Fotografien von obdachlosen Menschen auf Fassaden und Gebäude projiziert. Wie der Verband Caritas mitteilte, soll mit den Bildern auf die schwierige Situation von obdach- und wohnungslosen Menschen in Berlin aufmerksam gemacht werden.

"Die Fotografien nähern sich auf künstlerischem Weg einem gesellschaftlichen Problem von hoher Relevanz – der Obdachlosigkeit und der damit verbundenen Ausgrenzung von Menschen", sagte Ulrike Kostka, Direktorin des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin.

Viele Obdachlose seien darum bemüht, sich in der Stadt unsichtbar zu machen. Sie wollten nicht auffallen und sich möglichst unbeachtete Nischen für ihr karges Leben sichern. Ihre Lebenssituation sei aber auch von gesellschaftlichen Problemen mitverursacht, die so, genau

wie die betroffenen Menschen, leicht aus dem Blick geraten würden, hieß es weiter von der Caritas.