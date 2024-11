In der Neuen Nationalgalerie ist eine Retrospektive der Fotografin Nan Goldin zu sehen. Während der Eröffnung kritisiert sie das Vorgehen Israels in Gaza. Nationalgalerie Direktor Biesenbach wird danach lautstark von Aktivisten unterbrochen.

Bei der Eröffnung einer Fotoausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin hat es am Freitagabend einen Eklat gegeben. Das teilte ein Pressesprecher der Neuen Nationalgalerie mit.

Zunächst hat die Künstlerin Nan Goldin in ihrer Rede Israel vorgeworfen, im Gazastreifen und dem Libanon einen Völkermord zu begehen. Gleichzeitig kritisierte sie, dass Deutschland vor diesem Umstand die Augen verschließe. Nach ihrer Rede hielten Dutzende pro-palästinensische Demonstranten in und vor der Nationalgalerie Flaggen und Banner hoch und forderten in Sprechchören unter anderem die "Freiheit Palästinas".