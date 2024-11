Denkmal in Berlin-Neukölln soll an Kolonialvergangenheit erinnern

In Berlin-Neukölln gibt es jetzt ein Denkmal, das an die koloniale Vergangenheit und deren Auswirkungen erinnern soll. Das sogenannte "EarthNest" des Künstlerkollektivs "The Lockward Collective" ist am Donnerstagabend eröffnet worden.

Der aus Bronzesträngen gewebte, begehbare Kegel steht vor dem "Berlin Global Village", einer Einrichtung mit rund 50 migrantischen und entwicklungspolitischen Vereinen und Initiativen auf dem ehemaligen Gelände der Kindl-Brauerei.

Das "dekoloniale Denkzeichen" hat einen Durchmesser von 4,30 Metern und eine Höhe von 5,10 Metern. Im unteren Teil befindet sich Erde aus ehemaligen Kolonien.