tastatur Donnerstag, 21.11.2024 | 12:37 Uhr

Meine schlimmsten Ahnungen haben sich voll bestätigt.

Das ist leider wenig christlich, gemeinsam - kostengünstig/moderat evtl. nur noch als Schäfchen in der Kirche? Na, das kann man vergessen. Nun wissen ja alle, was uns mit Fritze bevorsteht.

Was nun Berlin angeht, kann der, der an staatlichen 'Gaben' immer so entlang schlittern muss, wirklich nur noch ausmessen, wieviel Platz der Gurt noch hat, um ein neues Loch für den "Gürtel enger schnallen" unterzubringen. Der abgewirtschaftete Satz; vorwärts, es geht zurück, feiert fröhliche Urständ.