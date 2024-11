Die Berliner Schauspielerin Karin Baal ist tot. Die Nachrichtenagentur DPA meldete am Samstag unter Berufung auf die Familie der Darstellerin, dass Baal bereits am Dienstag im Alter von 84 verstorben sei.



Baal war bis in die frühen 2010er Jahre in vielen Rollen vor allem in Fernsehproduktionen zu sehen. Bekannt wurde sie vor allem durch ihren Auftritt als noch sehr junge 16-jährige Darstellerin in dem Nachkriegsfilm "Die Halbstarken" (1956).



Zuletzt war sie vor rund fünfzehn Jahren in ARD- und ZDF-Produktionen wie dem Polizeiruf oder Soko Köln aufgetreten. Baal stammte aus Berlin und wuchs in Wedding auf.