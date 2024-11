Einen Raum weiter reisen wir per Video-Installation in einen schwarzen Wald. Erst als die Scheinwerfer zu leuchten und zu schwenken beginnen, sehen wir das gigantische Netzwerk aus Fäden, das sich wie ein Spinnennetz durch den Raum zieht. Noch eine Tür weiter lädt uns die Performerin Neïtah Janzing an ihre schwarze Tafel, schenkt Vodka ein und beginnt eine Séance.

Nehmen wir einmal an, die Natur ist beseelt. Welchen Geist eines Berges exportieren wir dann von Lateinamerika nach Deutschland, wenn wir dort Steinkohle abbauen? In der kleinen, dunklen Garage der Schaubude hat das KMZ Kollektiv einen Kohleberg aufgebaut. Die Performer:innen tragen eine Kluft wie unter Tage, leuchten mit Taschenlampen und erforschen in kleinen Geschichten den Geist der Naturausbeutung und die eigene Spiritualität, die beim Wandern in den Bergen spürbar wird.

In der "Schule der Puppen" von Atif Mohammed Nour Hussein etwa bekommt jede:r Zuschauer:in eine individuell gefertigte Handpuppe mit eigenem Charakter auf den Schoß gesetzt und wird angeleitet, sie wie eine Puppenspielerin zum Leben zu erwecken. Plötzlich sitzt da ein Pfarrer, ein Teufel oder der Dramatiker Heiner Müller himself, der seinen Kopf auf die menschliche Brust legt und den Herzschlag des Menschen prüft, der ihn führt. Eine unheimliche Beseelung. Die Animation, das Zum-Leben-Erwecken des Objekts, die Be-Geisterung ist ureigene Angelegenheit des Puppentheaters.

Die Geister, die das Festival beschwört, sind keineswegs für den Grusel-Eskapismus bestimmt, sondern dienen der Konfrontation mit gesellschaftspolitischen Heimsuchungen und Traumata. Bestenfalls können die Performances als eine Art Exorzismus wirken. Der Leiter der Schaubude, Tim Sandweg: "Die Geister werden immer als 'das Andere' behandelt. Wir haben Angst vor ihnen, versuchen sie zu ignorieren und wegzudrücken. Aber eigentlich sind die Geister ja Ausdruck gesellschaftlicher, sozialer, wirtschaftlicher Zustände. Gesellschaftliche Zustände lassen sich ändern. Dafür müssen wir die Geister ansprechen, uns mit ihnen auseinandersetzen, Polaritäten durchbrechen – und vor allem dürfen wir nicht in Angst erstarren."

In den kommenden Tagen ist daher auch die norwegische Produktion "03:08:38 States of Emergency" zu sehen. Sie dauert 3 Stunden, 8 Minuten und 38 Sekunden, genauso lange, wie Anders Breivigs Terroranschlag 2011. Eine Konfrontation mit den Geistern des gesellschaftlichen Traumas. Bei der immersiven Installation "Dimonis" aus Katalonien dagegen kommen die Dämonen in Gestalt sozialer Verhältnisse daher, die ausgetrieben werden sollen.

Das Theater der Dinge zeigt in seiner neuen Ausgabe, dass es wichtiger Gratmesser für das bleibt, was im internationalen Objekt- und Figurentheater gerade "State of the Art" ist. Die ästhetische Bandbreite ist enorm. Und die Geisterbeschwörung so verstörend wie klug und natürlich: begeisternd.