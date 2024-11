Die 20. Transvocale eröffnet am Donnerstag mit gleich vier Konzerten im Frankfurter Kleistforum. Bis Samstag werden im Rahmen des internationalen Liederfestivals Künstler und Künstlerinnen aus Ländern wie Polen, Italien und Großbritannien an mehreren Konzertorten sowohl in Frankfurt (Oder) als auch in der polnischen Nachbarstadt Słubice auftreten. Die Transvocale ist für die Mischung aus traditioneller und moderner Weltmusik sowie Nischen- und Mainstream-Klängen bekannt.

Bei dem Festival gehe es darum, dass die Zuschauer viele neue Musiken für sich entdecken, sagte Florian Vogel, künstlerischer Leiter des Kleistforums, dem rbb. Er freut sich über die Entwicklung der Transvocale: "Wir haben uns sehr entwickelt, mittlerweile bewerben sich renommierte Bands." Laut dem Festivalkurator Daniel Zein sei die Vielfalt das Besondere am deutsch-polnischen Festival.