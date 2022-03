Der Wettbewerb ist entschieden, die Bären verliehen, doch die Berlinale läuft noch bis Sonntag - vier Publikumstage gibt es in diesem Jahr. Wegen der Pandemie wurde Ablauf, wie er in früheren Jahren üblich war - Preisverleihung am Samstag, Publikumstag am Sonntag - geändert. So sollte das Festival entzerrt werden.

Zwar wurden die Bären feierlich am Mittwochabend überreicht, doch diese Auszeichnung steht noch aus: der Panorama-Publikumspreis wird am Samstag vergeben. Alle Berlinale-Besucher:innen können dafür in der Sektion Panorama abstimmen. Der Preis wird seit 1999 verliehen und gemeinsam von Radioeins, dem rbb-Fernsehen und dem Panorama vergeben. Die Gewinnerbeiträge - ein Spiel- und ein Dokumentarfilm - werden am Sonntag im Kino Zoo-Palast gezeigt.