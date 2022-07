In Berlin-Wilmersdorf ist in der Nacht zum Montag ein 58-Jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt.

Der Mann fuhr am späten Abend mit seinem Motorrad auf der Detmolder Straße, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor der Blissestraße kam er nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen den Bordstein des befestigten Mittelstreifens, prallte gegen ein dort befindliches Absperrgitter, stürzte mit seinem Motorrad und blieb auf der Fahrbahn liegen. Warum er von der Fahrbahn abkam, sei bisher nicht geklärt, so die Polizei.



Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er während einer Notoperation seinen Verletzungen erlag. Der Mann ist der zehnte Verkehrsunfalltote in diesem Jahr in Berlin.