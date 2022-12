Silvesterfeier am Brandenburger Tor mit internationalem Publikum

Do 29.12.22 | 10:05 Uhr

Die Silvesterfeier am Brandenburger Tor wird in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden. Das war die vergangenen zwei Jahre nicht möglich gewesen, wegen der geltenden Corona-Beschränkungen. In diesem Jahr können allerdings nicht zehntausende - wie vor Corona - mitfeiern; die Party ist auf 2.500 Gäste beschränkt.