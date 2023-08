toberg Freitag, 11.08.2023 | 00:49 Uhr

>"Wer so einen Schwachsinn zuläßt, muß sich fragen lassen, ob er gesponsert wird."

Dieser von Ihnen bezeichnete Schwachsinn hat System. Das System, dass auf kommunalem Boden jeder seine Leitungen verlegen darf, der es möchte. Die Kommune muss nur die entsprechenden Unterlagen bereitstellen oder dann aktualisieren. Grundsätzlich darf die Kommune erstmal keine Installation von Infrastruktur verhindern. So kommts dann, dass im März der eine buddelt, im Juni der nächste und im September wieder ein anderer. Wenn das alles kurzfristig angemeldet wird, hat die entsprechende Behörde auch keine Möglichkeit, dies für ein Jahr zusammengenommen zu bündeln. Das ist in anderen Ländern so gesehen noch schlimmer, wo es für jede Versorgung gleich 3 Anbieter gibt und alle buddeln, wann und wie sie wollen. Schon mal in Italien in Mailand gewesen? Na holla... Da sind immer nur die halbe Straßenseiten nutzbar. Seit Jahrzehnten!