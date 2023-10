Zwei Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag eine Seniorin in Berlin-Neukölln in ihrer Wohnung überfallen und geknebelt. Das gab die Polizei am Freitagmittag bekannt.

Die zwei Männer waren gegen 14:30 Uhr gewaltsam in die Wohnung der Frau in der Briesestraße eingedrungen. Die Seniorin erlitt Tritte und Schläge gegen den Kopf und den Oberkörper, sodass sie schwer verletzt wurde. Die Tatverdächtigen entwendeten Bargeld und Wertsachen, bevor sie flüchteten und die regungslose Frau zurückließen.