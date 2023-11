400 Menschen gedenken am Brandenburger Tor der Opfer in Israel

Einen Monat nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel haben nach Polizeiangaben mehrere Hundert Menschen in Berlin an die Opfer erinnert.

400 Menschen gedenken in Berlin der Opfer in Israel +++ Israel-Fahne in Potsdam gestohlen +++ Keine Ausschreitungen bei Demos in Berlin +++ Antisemitische Vorfälle nehmen 2023 deutlich zu +++ Alle regionalen Entwicklungen im Newsblog

Der Krieg in Nahost und die Entwicklungen in Berlin und Brandenburg

Zu dem gemeinsamen Gedenken am Dienstagabend am Brandenburger Tor hatte unter anderem die Deutsch-Israelische Gesellschaft aufgerufen. Angemeldet war die Veranstaltung bei der Polizei auch mit dem Hashtag #NieWiederIstJetzt. Vor dem Brandenburger Tor waren Kerzen in Form eines Davidsterns und des Angriffsdatums aufgestellt. Die Polizei sprach von etwa 400 Menschen vor Ort und einem zunächst störungsfreien Ablauf.



Bei dem Gedenken wurden auch Aufnahmen der Sirenen abgespielt, die am Morgen des 7. Oktober zu hören waren - und Aufnahmen von Telefongesprächen der Opfer des Terrorangriffs zum Beispiel mit der Polizei. Neben einer Schweigeminute gab es Gebete für die Getöteten, für die Geiseln in der Gewalt der Hamas sowie für die beim Angriff Verletzten. Manche Teilnehmer waren in Israel-Flaggen gehüllt.