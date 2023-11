Seine tägliche Arbeit, seine Werke sind gerade in Zeiten von wachsendem Antisemitismus auch in Berlin von ganz herausragender Bedeutung: Der 73-jährige gebürtige Münchner Michael Friedrichs-Friedlaender fertigt Stolpersteine an - Messingplatten auf Zement in Form von Pflastersteinen, auf denen Namen, Geburts- und Sterbedaten von Menschen stehen, die einst dort wohnten, wo die goldenen Steine liegen.



"Für mich ist es ganz essentiell, Bescheid zu wissen was war. Es geht nicht einfach nur darum, einen Text abzuschreiben und auf ein Blech zu übertragen. Das einzustempeln heißt, man nagelt sich das Schicksal auch in den Kopf", betont der Bildhauer mit ruhiger Stimme im Gespräch mit rbb24.