Sawsan Diab lässt sich in dem "Willkommen-in-Arbeit"-Büro in Berlin-Spandau beraten. "Ich suche eine Arbeit, könnten Sie helfen, einen Lebenslauf und eine Bewerbung zu machen?" Job-Coach Mehr Afsoon Faqiryar, die ihr am Schreibtisch gegenübersitzt, hilft sehr gern. Sie stellt Diab Fragen nach ihren Vorkenntnissen.

In Syrien war die 53-Jährige unter anderem Sekretärin in einer Zahnarztpraxis. Inzwischen lebt sie seit sieben Jahren in Deutschland und hat in Sprachkursen Deutsch gelernt. Eine komplette Jobsuche schafft sie allerdings noch nicht allein. Das Spandauer "Willkommen-in-Arbeit"-Büro unterstützt sie daher, wie rund 2.000 andere Ratsuchende allein schon in diesem Jahr, sagt Leyla Barghi, Koordinatorin des Spandauer Büros. "Wir helfen den Menschen, dass sie sich hier in Deutschland gut integrieren können." Arbeit gehöre mit dazu.