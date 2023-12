Bei einem Autounfall im Havelland sind vier Menschen verletzt worden - unter ihnen auch Kinder.

Fünf Insassen waren am frühen Samstagabend in einem Wagen auf der Landstraße 17 in Kleßen-Görne unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Aus bislang ungeklärten Gründen sei das Auto von der Straße abgekommen und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen.