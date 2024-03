Drei Männer sind am frühen Mittwochmorgen bei einem Unfall in Berlin-Neukölln verletzt worden. Sie waren zuvor vor der Polizei geflüchtet, wie die Behörde mitteilte.

Die Polizei bemerkte eigenen Angaben zufolge kurz nach 2 Uhr am Platz der Luftbrücke in Berlin-Tempelhof ein Auto, das mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Daraufhin folgten die Polizeibeamten Wagen, um den Fahrer zu kontrollieren. Dieser hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt rasant fort. Bei der Verfolgungsjagd kam es zu dem Unfall.

Rettungskräfte brachten laut Polizei den Autofahrer mit Verletzungen am Oberkörper und die beiden Insassen mit Kopfverletzungen in Krankenhäuser, in denen sie stationär aufgenommen wurden. Der 19-jährige Fahrer hatte zudem der Polizei zufolge keinen Führerschein.