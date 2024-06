Eine Seniorin wurde bei einem Verkehrsunfall am 26. Mai in Berlin-Friedrichshagen angefahren. Nun ist die Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte die 81-Jährige gegen 11:30 Uhr den Fürstenwalder Damm überquert, ohne dabei auf den Fließverkehr zu achten. Ein 54-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde mit einer Kopfplatzwunde zunächst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzung war jedoch gravierender als ursprünglich angenommen. Am 8. Juni starb die Seniorin schließlich. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3.

23 Menschen sind in diesem Jahr bereits bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. 2023 waren es insgesamt 33.