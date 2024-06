Martin B Berlin Dienstag, 25.06.2024 | 14:03 Uhr

Alle defekten Fahrzeuge sofort in die Ukraine (wenn die Bahn fährt) und die kommen entweder in 2 Jahren intakt zurück, werden auf EU-Hilfen angerechnet, oder sind wirklich zerstört.



In Friedenzeiten können dann Deutsche dort lernen, wie man Instandsetzungen schnell und billig meistert !



Die kriegen dort sogar den Leo zum laufen, dort scheint es einen anderen drive zu geben als hierzulande.



Zu den Begehrlichkeiten: Für jedes Neufahrzeug braucht es einen, der statt Bürgergeld zu kassieren auf 10 Jahre ner Beschäftigung nachgeht. Jeder Dauernixtuer kostet 2 Millionen. Soweit sollte es nicht kommen, der sprichwörtliche Besen bei einreise bereits bereit stehen !