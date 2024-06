Berlin soll im Sommer 2026 zum zweiten Mal die internationalen Feuerwehrwettkämpfe austragen. Das teilte am Donnerstag die Berliner Feuerwehr mit. Zusammen mit dem Deutschen Feuerwehrverband seien die Berliner Ausrichter des Wettbewerbs. Die Entscheidung sei bei einer Delegiertenkonferenz des internationalen Verbands CTIF in Oslo gefallen. Das Jahr 2026 ist für die Berliner Feuerwehr ein Jubiläumsjahr, sie feiert ihr 175-jähriges Bestehen.

Das CTIF (Comité Technique International de prevention et d´extinction de Feu) ist ein internationaler Verband der Feuerwehren und Rettungsdienste. Alle vier Jahre werden die nun in Berlin stattfindenden Wettbewerbe in wechselnden Städten ausgetragen. Die letzten CTIF-Wettkämpfe in Berlin fanden 1993 im Stadion Wilmersdorf statt.