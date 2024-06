Bei einem Brand in Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zum Freitag ein Mensch gestorben. Gebrannt hat eine Wohnung im achten Stock eines Hochhauses in der Rudolf-Seiffert-Straße, wie die Berliner Feuerwehr dem rbb mitteilte.

Das Feuer war demnach auf dem Balkon der Wohnung ausgebrochen und griff auf weitere Balkone über. Die Identität der toten Person ist den Angaben zufolge noch unbekannt.

Laut Feuerwehr verließen 60 Bewohner das Haus selbstständig , sie wurden nach rbb-Informationen in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Wie es zu dem Brand kommen konnte und ob das Haus noch bewohnbar ist, ermittelt nun die Polizei.