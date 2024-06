fischersfritz Donnerstag, 06.06.2024 | 07:08 Uhr

Bei der Gelegenheit, wann wird über die opulente Ausstattung von Merkels kleinem Kanzleramt gesprochen? Merkel verfügte auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Kanzleramt auf eine üppige und in der Höhe bisher noch nie dagewesene Steuergeld-Alimentierung für hochbezahltes Personal, was einmalig in der Geschichte der BRD ist. An ihren Leistungen kann es eigentlich nicht liegen. Höchst richterlich wurden ihre behaupteten "Vefolgungsjagden" in Chemnitz als unwahr eingeordnet, mit denen sie den Rausschmiss des Geheimdienstchefs Maassen begründete, der sich weigerte, Merkels Version zu bestätigen.