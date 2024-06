Die Berliner Feuerwehr hat einen Brand auf dem Dach des Galeria-Kaufhauses am Alex in Mitte gelöscht.

Im Neuköllner Gewerbegebiet hat es in der Nacht auf Samstag einen Brand auf einem Fabrikgelände gegeben, mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Zwischenzeitlich wurden Anwohner per Warnmeldung vor Rauchbelästigung gewarnt.

Wie ein Sprecher dem rbb am Dienstagmorgen sagte, war Dämm-Material an einem Lüftungsschacht in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Feuerwehr zunächst mit etwa 50 Einsatzkräften unterwegs, das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.



Zum Zeitpunkt des Brandes haben sich den Angaben zufolge lediglich Angestellte in dem Haus befunden, die sich selbst in Sicherheit bringen konnten. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.