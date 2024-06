Ein wegen illegaler Zigarettenproduktion in großem Stil angeklagter Mann ist vom Landgerich Cottbus zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte, blieb das Gericht mit seinem Urteil vom Dienstag unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von sechseinhalb Jahren.

Die Verteidigung hatte in einigen Anklagepunkten einen Freispruch, in anderen eine Bewährungsstrafe gefordert. Der Mann hatte in einem als Steuerlager angemieteten Raum illegal Zigaretten produziert und diese ohne Steuermarken auf dem Schwarzmarkt verkauft. Laut Anklage waren dem Staat dadurch 27 Millionen Euro Steuern entgangen.