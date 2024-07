Die Berliner Bäderbetriebe haben eine erste positive Bilanz der laufenden Sommersaison gezogen. Das geht aus einer Mitteilung am Donnerstag hervor. So wurden in den 15 geöffneten Freibädern bisher etwa 570.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Gravierende Sicherheitsvorfälle gab es nicht, heißt es weiter.

Insgesamt wurden 303 Personen wegen Verstößen gegen die Haus- und Badeordnung für einen Tag des Bades verwiesen; 38 Menschen erhielten Hausverweise für die gesamte Saison.

Bäderbetriebe-Chef Kleinsorg erklärte, das neue Sicherheitskonzept und die verstärkte Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei und externen Sicherheitsfirmen hätten sich bewährt. So gilt seit einem Jahr in den Berliner Freibädern eine Ausweispflicht, um bei Vorfällen eine schnelle Identifikation zu ermöglichen. Außerdem werden in vier Bädern die Ein- und Ausgänge per Video überwacht.