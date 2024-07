14 Sommerbäder in den Ferien geöffnet

Sommer, Sonne, Ferien - freie Zeit und warmes Wetter lassen sich sehr gut am Wasser verbringen. Wer nicht an einen Brandenburger See fahren will, kann eines der Berliner Sommerbäder besuchen. Welche Bäder geöffnet haben - ein Überblick.

Wer in Berlin in Freibad gehen will, hat zunächst die Qual der Wahl. Das ist die gute Nachricht. Die Berliner Bäderbetriebe betreiben 14 Sommerbäder sowie vier Kombibäder, die jeweils auch über ein Sommerbad verfügen. Macht zusammen 18 Sommerbäder.

In den Sommerferien sind 14 Sommerbäder geöffnet, in denen Bahnen gezogen werden können oder man gemütlich auf der Wiese liegen kann. Drei Bäder werden saniert und sind laut Informationen der Berliner Bäderbetriebe auch in der Ferienzeit geschlossen. Sanierungspläne gibt es für ein weiteres Bad, jedoch keine Finanzierung.