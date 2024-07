So 21.07.24 | 17:07 Uhr

Im Berliner Nikolaiviertel (Mitte) hat es am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer brach gegen 14:34 Uhr im vierten Stock eines Wohnhauses in der Poststraße aus. Zeugen sagten dem rbb, zuvor seien eine brennende Matratze und Decken vom Balkon einer darüberliegenden Wohnung geworfen worden.



Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz und konnte den Brand schnell löschen. Dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, konnte aber im Dienst verbleiben. Vier Bewohner und eine Katze wurden während des Einsatzes aus dem Haus gebracht.



Die Polizei ermittelt. Zeugen zufolge soll es auch zu einer Festnahme gekommen sein. Hierzu äußerte sich die Polizei nicht.