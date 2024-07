Am Bahnhof Ostkreuz in Berlin-Friedrichshain hat am Donnerstagmorgen ein Kabel an einem Regionalzug gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Schwelbrand schnell gelöscht werden, Menschen wurden nicht verletzt. Der Zug des Flughafen-Express (FEX) zwischen Hauptbahnhof und BER ist inzwischen in die Werkstatt nach Lichtenberg geschleppt worden.

Der kleine Brand hatte nach Auskunft der Bahn keine Auswirkungen auf einen Pressetermin von Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU). Sie war dort, um ein neues Dach über den Regionalbahn-Gleisen einzuweihen.