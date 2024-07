In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) läuft seit Donnerstagnachmittag ein Feuerwehr-Großeinsatz. Um 16.08 Uhr sei ein Notruf eingegangen, wonach es im Keller eines mehrstöckigen Wohnblocks brenne, sagte ein Sprecher der Leitstelle Lausitz dem rbb.



49 Mieter seien betroffen. 25 Einsatzfahrzeuge sind vor Ort. Per Hubbühnen seien die meisten Mieter über die Fenster aus dem Haus geholt worden, so die Leitstelle. Alle Personen konnten nach aktuellem Stand gerettet werden. Zwei Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Lage ist laut Leitstelle unter Kontrolle.