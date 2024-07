Stolpersteine für Holocaustopfer in Brandenburg an der Havel verlegt

In Brandenburg (Havel) wurden am Dienstagmittag vier neue Stolpersteine eingeweiht. In der Sankt-Annen-Straße 14 in der Nähe vom Neustädter Markt erinnern sie künftig an das Schicksal einer vierköpfigen jüdischen Familie. Hier befand sich die lezuze frei gewählte Wohnstätte von Naftali Anton Milewski, seiner Frau Klara Milewski und ihrer gemeinsame Tochter Rosa Amelie Milewski sowie Helena Richter, Klaras Tochter aus der ersten Ehe.

Naftali Anton und Klara Milewski wurden wie auch die gemeinsame Tochter Rosa Amelie 1942 ins Warschauer Ghetto deportiert. Das genaue Schicksal ist unbekannt, jedoch wird angenommen, dass sie dort noch im Laufe des Jahres ermordet wurden. Helena Richter gelang 1938 die Flucht in die USA, wo heute noch ihre Tochter Elsa Lapidus lebt.

Die Idee zur Verlegung von Stolpersteinen entstand laut Stadt Brandenburg "aus einem Projekt von Schülerinnen und Schülern des Domgymnasiums, die in einer Projektwoche in der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz dazu recherchierten."