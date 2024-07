toberg Montag, 01.07.2024 | 13:33 Uhr

>"Wie hat man das bloß in Nürnberg ohne Türen an der Bahnsteigkante hinbekommen?"

Andere technische Möglichkeiten wie Lichtschranken und Totalüberwachung per Video.

Wenn Sie sich diese zwei neuen U-Bahnlinien U2 und U3 dort anschauen, werden Sie den Unterschied zu alten Linien schnell sehen bei Bahnsteigen und den Tunneln.

Überhaupt ist eine fahrerlose U-Bahn nie so fahrerlos, wie es aussieht. In der Ferne schauen immer viele Menschen über Kameras mit. Bei neu zu bauenden Strecken sollte eine Automation eigentlich schon Standard sein.