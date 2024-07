Gewitter drohen am Nachmittag und Abend in der Region

Nach den kühlen Temperaturen der vergangenen Tage hat sich am Samstag in Berlin und Brandenburg wieder warme Luft durchgesetzt. Laut Deutschem Wetterdienst können ab dem Nachmittag aber Gewitter aufziehen.

Das sommerliche Wetter mit viel Sonne und Temperaturen um die 30 Grad wird am Nachmittag in Berlin und Brandenburg durch drohende Gewitter und teils heftigen Sturm getrübt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, können lokal begrenzt auch unwetterartige Orkanböen von mehr als 100 Kilometer in der Stunde dabei sein. Wo die Gefahr am Nachmittag am größten ist, ließ sich zunächst nicht sagen.