Sie habe noch nicht so oft in einem Boot gesessen, sagt Alena Schneider. Mit ihrem Rollstuhl steht sie an der Anlegestelle in Lübben (Dahme-Spreewald) und schaut auf das Fließ. Der Spreewaldkahn, der vor ihr steht, "sieht super aus", sagt Schneider.

Der Kahn, auf dem auch Alena Schneider an diesem Dienstag noch sitzen wird, ist etwas besonderes. Er verfügt über eine spezielle Rampe und eine Art Hebebühne. Damit können auch körperlich eingeschränkte Personen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, den Spreewald auf dem Wasser erkunden. Am Dienstag ist der Kahn offiziell an den Fährmannsverein "Flottes Rudel" übergeben worden.