Verena Bentele war erfolgreiche Profisportlerin und ist heute Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK mit Sitz in Berlin. Von Geburt an ist sie blind. Im Interview spricht sie über Inklusion in Schule und Arbeit sowie über Hürden im Alltag.

Ich war auf einem Gymnasium für Blinde, aber auch zuvor auf einer Grundschule und weiterführenden Schule für blinde Schülerinnen und Schüler. Dort hatte ich tolle Möglichkeiten, Sport zu machen. Deswegen fand ich diese Schule gut für mich. Das große Aber ist, dass ich mit sechs Jahren schon im Internat war. Das war natürlich nicht schön. Ich hätte gerne mit meinem sehenden Bruder und den Freunden zu Hause die Schule besucht, aber eben dann auch mit allen Möglichkeiten, die ich heute in der Inklusion sehe. In Deutschland ist das schon ein großes Problem, dass viele Kinder inklusiv beschult werden, aber zum Beispiel vom Sport- oder Musikunterricht befreit sind. Das muss nicht sein. Dafür müsste das Schulsystem geändert werden: kleinere Klassen, mehr Lehrpersonal, mehr Unterstützung durch Pädagogen und Pädagoginnen. Solange unser Schulsystem so bleibt, wie es heute ist, wird Inklusion immer schwierig sein.

Sie waren auf Deutschlands einziger Blindenschule. Mittlerweile reden wir viel über Inklusion in Regelschulen. Was ist besser?

Was wären Ihre Hauptforderungen? Was sollte am schnellsten umgesetzt werden?

Am schnellsten sollte es einfacher werden, die richtige Unterstützung zu bekommen. Menschen mit Behinderungen und Arbeitgeber sollten schnell und genau wissen, an wen sie sich wenden müssen. Es gibt viele Angebote, aber die sind oft an unterschiedlichen Stellen im Sozialsystem verteilt, was die Beantragung schwierig macht.

Wünschen Sie sich Hilfe im Alltag von Fremden?

Ich finde es gut, wenn man fragt: "Hallo, kann ich Ihnen helfen?" Bei mir passiert es oft, dass ich einfach am Arm angefasst werde von Menschen, die helfen wollen, ohne zu fragen. Das mag ich nicht. Ich weiß oft, wohin ich will, und brauche nicht immer Hilfe. Also lieber fragen als einfach helfen. Das wäre mir lieber.