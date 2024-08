Normalerweise gibt es nur drei Vollmonde pro Jahreszeit, ein blauer Mond tritt nur alle 2,5 bis 3 Jahre auf. Dieser zusätzliche Vollmond wird in den USA als "Blue Moon" bezeichnet - und daher hat er auch seinen Namen. Woher die Bezeichnung "Blauer Mond" kommt, ist nicht sicher geklärt - der zweite Vollmond leuchtet jedenfalls nicht blau. Weil ein solches Ereignis selten eintritt, bedeutet die englische Formulierung "Once in a Blue Moon" soviel wie "alle Jubeljahre mal".

Dieser Vollmond leuchtete in voller Pracht, für 20:26 Uhr hatten die Astronomen der Nasa den Höhepunkt seines Erscheinens am Montagabend über Berlin berechnet. Aber der Vollmond war nicht nur ein Vollmond, sondern ein saisonaler Blauer Mond - etwas blumiger auch "Blauer Supermond" genannt. Und den sieht man selten.

Die Dauer eines Mondmonats unterscheidet sich von der eines durchschnittlichen Kalendermonats. Während letzterer etwa 30,5 Tage umfasst, dauert ein Mondzyklus nur ungefähr 29,5 Tage. Diese Differenz führt zu einem interessanten Phänomen: Etwa alle zweieinhalb Jahre treten in einer einzigen astronomischen Jahreszeit dann vier Vollmonde auf.

Dass der blaue Mond so wie am Montag manchmal zum Supermond mutiert, liegt an seiner geringeren Entfernung, die in solchen Nächten zwischen ihm und der Erde liegt. Statt der durchschnittlichen 385.000 Kilometer ist er dann nur etwa 360.000 Kilometer von der Erde entfernt. Weil er uns näher kommt, sieht er bis zu 14 Prozent größer aus als sonst - und leuchtet auch viel heller. Der nächste "Blaue Mond" ist der Vollmond am 31. Mai 2026.