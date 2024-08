Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagnachmittag in Berlin-Charlottenburg auf eine Frau geschossen und sie verletzt. Der Vorfall soll sich in der Nähe des Mierendorffplatzes, in der Kaiserin-Augusta-Allee, ereignet haben, wie ein Polizeisprecher dem rbb mitteilte.

Die Frau soll "verhaltensauffällig" gewesen sein, sagte der Sprecher. Worin die Verhaltensauffälligkeit allerdings bestanden haben soll, konnte er nicht mitteilen.

Die Beamten hätten mehrere Schüsse auf die Frau abgegeben, hieß es von der Polizei. Aus welcher Distanz ist nicht bekannt.