In der Schlüterstraße in Berlin-Charlottenburg sind am späten Donnerstagnachmittag Schüsse gefallen, ein Mann wurde getroffen und verletzt. Wie die Polizei der Presseagentur DPA mitteilte, habe sie einen mutmaßlichen Schützen festgenommen.

Der Angeschossene wurde laut DPA ins Krankenhaus gebracht. Zu seinem Zustand machte die Polizei demnach keine weiteren Angaben.

Der Einsatz am Tatort dauerte bis zum Abend an, die Straßenkreuzung Schlüterstraße / Mommsenstraße war gesperrt. Die Schlüterstraße kreuzt den Ku'damm, die gesperrte Kreuzung liegt eine Parallelstraße nördlich der Einkaufsmeile.

Am Donnerstag und in der Nacht zum Donnerstag hatte es mehrere Schussvorfälle in Berlin gegeben. In der Nacht waren zwei Männer durch Schüsse verletzt worden, am Nachmittag schoss die Polizei auf eine mutmaßlich bewaffnete Frau.