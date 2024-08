Autofahrer in Berlin stehen auf der Frankfurter Allee am häufigsten im Stau

Auf der Frankfurter Alle gibt es so oft Stau, wie sonst auf keiner anderen Straße in Berlin.

Das geht aus einer Antwort der Senatsverkehrsverwaltung auf Anfrage der Grünen hervor, über die der Tagesspiegel [Bezahlinhalt] am Dienstag berichtet. Demnach ist die Stauzeit im vergangenen Jahr zwar deutlich gesunken. Insgesamt standen 2023 die Autofahrer in Berlin dennoch rund 83.000 Stunden im Stau.

Die größte Staufalle ist demnach auf der Frankfurter Allee der Abschnitt zwischen der Skandinavischen Straße in Lichtenberg und dem Strausberger Platz in Friedrichshain. Auf Platz zwei folgt die Karl-Marx-Straße in Neukölln zwischen Grenzallee und Hasenheide. Platz drei belegt der Mehring- bzw. Tempelhofer Damm zwischen Tempelhofer Ufer und Teltowkanal.