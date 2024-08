Bedarf an muslimischen Grabfeldern wächst in Berlin

Do 22.08.24 | 13:34 Uhr

Der Berliner Senat sieht einen dringenden Bedarf an muslimischen Grabfeldern in der Stadt. Weil es in den nächsten Jahren immer mehr islamische Bestattungen geben werde, werde der Bedarf auch weiter steigen, teilte der Senat auf eine parlamentarische Anfrage der SPD mit.

Grund sei, dass "Verstorbene islamischen Glaubens, die schon seit vielen Jahren oder von Geburt an in Berlin gelebt haben, zunehmend an ihrem Wohnort bestattet werden". Auch wegen der demografischen Entwicklung und Zuwanderung aus islamischen Ländern nehme die Nachfrage zu.