Durchsuchungen in Berlin

Zwölf Polizisten stehen im Verdacht, einen Kollegen, der einen anderen Kollegen bestohlen haben soll, geschützt zu haben. Der mutmaßliche Dieb und sein Opfer sollen in der Vergangenheit bereits gemeinsam kriminell geworden sein.

Die Wohnungen von mehreren Berliner Polizisten sind am Mittwochmorgen von der Kriminalpolizei durchsucht worden, weil sie im Verdacht stehen, einen Kollegen als möglichen Dieb geschützt zu haben. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Demnach werden zwölf Beamte verdächtigt, Durchsuchungen hat es an elf Wohnanschriften gegeben.

Hintergrund ist den Angaben zufolge ein Fall aus dem Dezember 2021: Damals wurden einem Polizisten in einer Wache in Berlin-Kreuzberg aus seinem Spind Goldmünzen im Wert von 600 Euro gestohlen. Der Leiter der dortigen Dienststelle stellte daraufhin fest, dass der Diebstahl wegen fehlender anderer Spuren nur intern, also von einem anderen Polizisten, begangen worden sein konnte.