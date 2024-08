Auf einem BMW-Werksgelände in Berlin-Spandau ist am Montag in einer Halle ein Feuer ausgebrochen. Die 60 Einsatzkräfte konnten den Brand in der Straße Am Juliusturm laut Feuerwehr schnell löschen. Am Nachmittag liefen nur noch Lüftungs-und Nachbereitungsarbeiten.



Ein Feuerwehr-Sprecher sagte dem rbb, es habe sich um einen kleineren Brand gehandelt, der durch einen technischen Defekt in der Lackiererei eines Motorradherstellers ausgelöst wurde. Es seien keine Gefahrstoffe ausgetreten, die Alarmketten hätten sehr gut funktioniert, so der Sprecher.

Mit der Feuerwehr seien auch Spezialkräfte angerückt, diese seien aber nicht zum Einsatz gekommen. In der Halle gelagerte Gefahrstoffe seien nicht von dem Feuer betroffen gewesen.