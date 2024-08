Do 29.08.24 | 14:45 Uhr

Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz "Altes Lager" bei Jüterbog im Kreis Teltow-Fläming ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Betroffen sei eine 12 Hektar große Fläche in Neuheim, berichtete ein rbb-Reporter vor Ort. Weil am Boden wegen Munitionsbelastung nicht gelöscht werden könne, sei ein Löschhubschrauber angefordert worden.

Wegen des Brandes warnt die Regionalleitstelle Brandenburg mit einer amtlichen Gefahreninformation vor Rauch und möglicher Geruchsbelästigung. Anwohner werden dazu aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen.