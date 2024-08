Es wird am Donnerstag in Berlin und Brandenburg heiß. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Hitzewarnung herausgegeben - und gibt Verhaltenstipps. Zudem besteht erhöhte Waldbrandgefahr in Brandenburg.

Die Waldbrandgefahr ist in so gut wie allen Brandenburger Kreisen hoch bis sehr hoch - vor allem im Westen des Bundeslandes, wie der DWD informierte. Die höchste Warnstufe 5 gilt in der Prignitz, in Ostprignitz-Ruppin, im Havelland, in Potsdam-Mittelmark und im Landkreis Oder-Spree, wie das Landesumweltministerium angab. Am Mittwochnachmittag hatte ein Brand in der Nähe des Urlaubs- und Freizeitresorts "Tropical Islands" im Süden Brandenburgs einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben eines Sprechers waren drei Hektar Wald im Kreis Dahme-Spreewald betroffen. Das Feuer wurde am späten Abend gelöscht. Zur Ursache des Brandes machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.