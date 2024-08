Nach Angaben von Hewelcke ist das zuständige Forstamt Oberhavel informiert. Da es sich um ein sehr weitläufiges Waldgebiet um den Tierpark handele, sei eine Suche relativ schwierig. Im Schnitt legen Elche pro Tag rund 15 Kilometer zurück.

Der Polizei liege bisher keine Meldung über einen Elch-Einsatz vor, teilte die Direktion Nord auf rbb-Anfrage mit. Solange er im Wald herumstreife, werde er nicht als Gefahr angesehen.

Ursprünglich waren Elche, die zu den Paarhufern zählen, in fast ganz Europa heimisch. In Deutschland gelten sie seit vielen Jahrzehnten als ausgerottet. Ähnlich wie bei den Wölfen kommen seit den 1950er Jahren aber mehr und mehr Elche zumeist aus Polen über die Oder nach Brandenburg. Auch der mit einem Sensor ausgestattete und häufig gesichtete "Bert" wanderte 2018 aus Polen nach Deutschland ein. Nach Angaben der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) halten sich derzeit bis zu 15 Tiere dauerhaft in Brandenburg auf.